Guvernul Austriei a fost demis prin motiune de cenzura, in urma scandalului de coruptie "Ibiza-gate"

Motiune de cenzura vine la o zi dupa ce partidul lui Kurz, de centru dreapta, a obtinut cele mai multe voturi in alegerile europarlamentare. Politicienii din opozitie au afirmat ca si-au pierdut increderea in felul in care guvernul gestioneaza un scandal in care este implicat Partidul Libertatii (FPO, extrema-dreapta), cel care se afla in coalitia de guvernare, conform The Guardian.Noi alegeri sunt programate pentru septembrie, iar Austria va fi guvernata pana atunci de o echipa de tehnocrati.Intr-o dezbatere in care delegatii FPO au refuzat ferm sa il aplaude pe Kurz, asa cum este obiceiul, politicienii populisti l-au acuzat pe Kurz ca a incercat sa se foloseasca de "scandalul Ibiza" pentru a-si consolida puterea.Este vorba de scandalul care l-a indepartat pe fostul vicecancelar Heinz-Christian Strache, liderul Partidului Libertatii din Austria (FPO, extrema dreapta), care a demisionat sambata dupa difuzarea unei inregistrari video filmate cu camera ascunsa in 2017, in care propune, in schimbul unei sustineri politice si financiare, contracte publice unei femei care sustine ca este nepoata unui oligarh rus.Delegatii din opozitie au afirmat ca Kurz, liderul Partidului Poporului Austriac (OVP) nu a aratat destula determinare in a intra intr-un dialog cu parlamentul in timpul mandatului sau de cancelar."Ai aratat doar sfidare pentru parlament si democratia austriaca", a afirmat Jorg Leichtfried, parlamentar membru SPO.Dreapta conservatoare a lui Kurz si dreapta nationalista cu tendinte eurosceptice incarnata de FPO, aliate din 2017, s-au unit intr-o linie dura impotriva imigratiei.Liderii celor doua formatiuni isi afiseaza bucurosi intelegerea ca pe un model care poate fi urmat la nivelul Uniunii Europene ( UE ), unde fornatiuni nationaliste si-au multiplicat succesele elctorale in ultimii ani si spera sa-si consolideze pozitia in Parlamentul European (PE), in urma scrutinului din UE de joi si pana duminica.Dupa criza politica declansata de "Ibiza-gate", lideri europeni au pus in garda impotriva votarii extremei drepte in alegerile europarlamentare care au avut loc duminica.Cancelarul german Angela Merkel a indemnat la rezistenta impotriva "politicienilor care sunt de vanzare", o trimitere directa la scandalul austriac.Inregistrarea video de la Ibiza arata un lider