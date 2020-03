"Le cerem cafenelelor, barurilor si restaurantelor sa se inchida in aceasta seara de cand o pot face rezonabil si sa nu se mai deschida maine", a declarat premierul Boris Johnson in timpul unei conferinte de presa.El a adaugat ca are acelasi indemn si pentru "localurile de noapte, teatrele, cinematografele, salile de gimnastica si centrelor de agrement".Cele mai multe scoli din Regatul Unit s-au inchis, incepand de vineri dupa-amiaza, din cauza pandemiei de coronavirus.Mai mult de 250.000 de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in toata lumea de la izbucnirea pandemiei, potrivit unui bilant realizat de AFP. ...citeste mai departe despre " Guvernul britanic a decis inchiderea pub-urilor, restaurantelor, cinematografelor si teatrelor " pe Ziare.com