Guvernul Dancila escaladeaza conflictul cu Uniunea Europeana. Ce vrea de la UE si de ce a creat "cazul Kovesi"

De ce Guvernul de la Bucuresti a decis (in numele Romaniei) sa sfideze institutiile Uniunii Europene?Registrul in care se poarta dezbaterea este cel mai adesea cel al iliberalismului de orgine est si central-european, cu Ungaria cap de lista.Tehnic vorbind, cazul Romaniei vine dupa ce Uniunea si-a pus problema activarii Articolului 7 pentru Varsovia si Budapesta. Pentru Bucuresti, insa, nu a fost demarata aceasta procedura si nu pentru ca lucrurile ar sta mai bine in ceea ce priveste statul de drept, ci pentru ca sunt din cu totul alt discurs. Guvernul PSD/ALDE functioneaza ca un stat in stat, iar oficialii europeni nu au instrumente politice sa pedepeseasca abuzurile de putere ale acestuia, fara a afecta societatea.Or, tocmai asta pare a fi miza puterii politice de la Bucuresti: demararea procedurii de activare a Articolului 7 in cazul Romaniei.Cateva explicatii de context:1. Din capul locului, adica de cand a inceput asaltul fara intoarcere asupra Justitiei, PSD/ALDE si-a construit un mesaj nu atat eurosceptic (vezi cazul premierului italian Conte sau al ungurului Viktor Orban), cat eurofob.Asta pentru ca social-democratii ramasi la ordinele lui Liviu Dragnea nu au aparatul critic necesar pentru a dezvolta o ideologie a contestarii Uniunii Europene, asa ca lupta lor e in arena mica, acolo unde, cred ei, pot jongla cu sentimentele primare ale oamenilor: ura, resentimentul, furia, invidia, frica atavica. Toate acestea, indreptate contra institutiilor europene.Daca UE, GRECO, Comisia de la Venetia, Frans Timmermans, Manfred Weber (PPE), Comisia Europeana, Ska Keller (Grupul Verzilor), Guy Verhofstadt (ALDE) si-ar fi intors privirea si ar fi lasat gruparea Liviu Dragnea sa macelareasca institutiile statului de drept si societatea civila, fara sa spuna nimic, atunci PSD/ALDE nu ar fi fost nevoit sa construiasca acest mediocru si riscant discurs eurofob.2. Cum instrumentul prin care gruparea Liviu Dragnea si-ar putea asigura libertatea, puterea si influenta este Guvernul, aceasta a devenit varful de lance al atacurilor eurofobe.Cu o mana Guvernul asigura cadrul pseudo-legal care sa serveasca unor interese personale, iar