Marea Britanie a abrogat Actul de aderare la Uniunea Europeana: Nu exista cale de intoarcere

"Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata controlul asupra legilor noastre in ziua Brexit", a afirma premierul britanic pe Twitter.Anuntul privind abrogarea Actului de aderare este "un pas istoric" in revenirea puterii legisltive de la Bruxelles in Marea Britanie, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Guvernului de la Londra.Abrogarea Actului din 1972 va intra in vigoare pe data de 31 octombrie, cand Marea Britanie ar urma sa paraseasca in mod oficial Blocul comunitar."Este un semnal clar pentru cetateni ca nu exista cale de intoarcere - vom parasi Uniunea Europeana, asa cum am promis, pe 31 octombrie, indiferent de circumstante - conform instructiunilor primite in 2016 (la referendumul pentru Brexit - n.red.).Voturile celor 17,4 milioane de cetateni care au decis sa parasim UE reprezinta cel mai puternic mandat democratic primit vreodata de un Guvern al Marii Britanii. Politicienii nu pot alege ce voturi vor sa respecte. Parlamentul a votat deja sa iesim pe 31 octombrie. Semnarea acestei legi reprezinta o asigurare ca Actul privind iesirea din UE va pune punct Actului din 1972 privind aderarea la UE in ziua plecarii", a declarat ministrul Steve Barclay, cu ocazia semnarii.Marea Britanie se va confrunta cu penurii de alimente, combustibil si medicamente in caz de Brexit fara acord