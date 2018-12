Proteste majore au fost inregistrate in Franta, in utlimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anuntase ca va scumpi carburantii.Premierul Edouard Philippe a incercat sa ajunga la un compromis cu protestatarii, insa reprezentantii Miscarii "Vestelor Galbene" au anulat intalnirea pe care ar fi trebui sa o aiba marti cu oficialul francez, relateaza site-ul postului BBC.Mai multi membri ai miscarii au anuntat ca au primit amenintari cu moartea, pentru a nu intra in negocieri cu Guvernul francez.Cel putin 263 de persoane au fost ranite in cursul protestelor de la Paris, iar 412 indivizi acuzati de implicare in violente au fost retinuti, a transmis Ministerul de Interne.Citeste si:Pagube de milioane de euro in urma protestelor de la ParisProtestul "vestelor galbene": Macron amana o vizita externa, din cauza crizeiProteste violente in Franta: Zeci de raniti si peste 220 de manifestanti retinuti la Paris (Video)Noi proteste violente la Paris: Zeci de manifestanti au fost retinuti dupa ce au aruncat cu pietre in jandarmi (Video)Protestul vestelor galbene continua sa blocheze FrantaReactia lui Macron dupa protestele de la Paris: Rusine! Nu e loc pentru astfel de violente in FrantaViolente in centrul Parisului: Fortele de ordine au dat cu gaze lacrimogene si tunuri de apa in multime ...citeste mai departe despre " Guvernul francez cedeaza in fata protestatarilor: Renunta la majorarea taxei pentru carburanti " pe Ziare.com