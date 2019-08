Guvernul moldovean a decretat doliu national in ziua in care rusii sarbatoresc intrarea cu tancurile in Chisinau

Maia Sandu a cerut rechemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta, pentru a explica cum a fost organizata aceasta vizita fara a fi anuntat guvernul, informeaza Radio ChisinauSandu a precizat ca Serghei Soigu poate veni in Republica Moldova ca persoana privata, dar atunci vizita nu are caracter oficial si nu pot fi semnate niciun fel de acorduri. Pentru ca vizita sa sa fie oficiala, e nevoie de notificarea din timp a guvernului, in scris, stabilirea unei agende si respectarea unui protocol diplomatic, a explicat premierul.La randul sau, ministrul moldovean al apararii Pavel Voicu a spus ca ideea invitarii omologului sau rus la Chisinau, pentru care a fost criticat de Maia Sandu, i-a apartinut de fapt presedintelui Igor Dodon, potrivit postului de radio Europa Libera."S-a inteles ca a fost invitat de ministrul apararii, dar el de fapt vine la invitatia presedintelui Republicii Moldova", a declarat Voicu, adaugand, potrivit Ziarului National, ca a aflat abia luni despre venirea lui Serghei Soigu la Chisinau si ca a informat-o imediat pe sefa guvernului.Intr-o conferinta de presa, Voicu, fost consilier al lui Dodon, a spus ca presedintele moldovean l-a invitat pe Soigu la Chisinau cu ocazia celei de-a 75-a aniversari a eliberarii Moldovei de fascism la 24 august 1944."In acest an se vor implini 75 de ani de la eliberarea Moldovei de sub cotropitorii fascisti. Cu acest prilej, sub egida presedintelui Republicii Moldova, se vor desfasura mai multe evenimente comemorative si culturale. Din cate am inteles, Domnia Sa a invitat mai multi demnitari din tarile care au fost aliate la eliberare... Din cate cunosc, au fost respectate toate prevederile (protocolare), se ocupa presedintia', a explicat Voicu, citat de Ziarul National.Pe 24 august 1944, tancurile rusesti au intrat in Chisinau.Ministrul apararii a calificat drept o "confuzie" declaratiile facute de Maia Sandu in sedinta de guvern. "Poate ca dansa a inteles ca eu l-am invitat pe ministrul apararii al Federatiei Ruse. Nu inteleg de ce nu m-as putea intalni cu el', a ...citeste mai departe despre " Guvernul moldovean a decretat doliu national in ziua in care rusii sarbatoresc intrarea cu tancurile in Chisinau " pe Ziare.com