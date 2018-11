Naftali Bennett, liderul partidului Caminul Evreiesc (HaBayit HaYehudi, extrema-dreapta, nationalism religios), i-a cerut premierului Benjamin Netanyahu, presedintele formatiunii Likud (centru-dreapta), sa il numeasca ministru al Apararii. In contextul in care Netanyahu a respins aceasta cerere, partidul Caminul Evreiesc a decis retragerea din coalitia guvernamentala, informeaza Times of Israel.Naftali Bennett este in prezent ministru al Educatiei, dar vrea postul de ministru al Apararii, vacantat dupa demisia lui Avigdor Lieberman, liderul partidului Israel Casa Noastra (Yisrael Beiteinu, dreapta), in semn de protest fata de armistitiul temporar intre Israel si miscarea islamista Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza.Potrivit unor surse politice israeliene citate de Associated Press, partidul Caminul Evreiesc a cerut organizarea de alegeri parlamentare anticipate "cat mai rapid".Premierul Benjamin Netanyahu a transmis ca "va face toate eforturile pentru mentinerea actualului Guvern de dreapta".Urmatorul scrutin legislativ in Israel este programat in noiembrie 2019, dar alegerile anticipate probabil vor fi convocate in perioada martie-mai 2019. ...citeste mai departe despre " Guvernul Netanyahu e in pericol sa cada, dupa ce a pierdut sprijinul extremistilor de la Caminul Evreiesc " pe Ziare.com