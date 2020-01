''Acum, cand ultimii supravietuitori sunt inca printre noi, prezint astazi scuze in numele guvernului pentru actiunea autoritatilor de la acea vreme'', a afirmat Rutte la Amsterdam, in timpul unei ceremonii de marcare a 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz.Desi a fost oficial neutra in al Doilea Razboi Mondial, Olanda a fost invadata de Germania nazista in 1940, iar guvernul si regina Wilhelmina au fugit atunci in Marea Britanie.Oficialii olandezi au executat de bunavoie ce le-au ordonat ocupantii nazisti, a mai mentionat Rutte in declaratia sa, potrivit DPA. Desi a existat o anumita rezistenta, ''pe ansamblu a fost prea putin'', a adaugat el.Este pentru prima data cand guvernul olandez prezinta oficial scuze pentru persecutiile impotriva evreilor din timpul ocupatiei naziste. In anul 2000 executivul olandez si-a exprimat amaraciunea fata de ''primirea rece'' pe care au avut-o la revenirea in tara dupa razboi evreii supravietuitori ai lagarelor de concentrare naziste.Dintre cei circa 140.000 de evrei care traiau in Olanda in anii Holocaustului, circa 102.000 au fost ucisi de nazisti, precizeaza agentia DPA. ...citeste mai departe despre " Guvernul olandez prezinta oficial scuze victimelor Holocaustului " pe Ziare.com