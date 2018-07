"La peste sase luni de la expirarea termenului-limita, raportul Oficiului spaniol pentru azil si refugiati (OAR) recunoaste ca bilantul actual privind obligatiile finale este sub nivelul de 13%", a stabilit instanta suprema.Drept consecinta, Spania trebuie "sa continue procedura" de primire a solicitantilor de azil, au precizat judecatorii Curtii Supreme de Justitie.Uniunea Europeana a stabilit in septembrie 2015 ca statele membre trebuie sa redistribuie 160.000 de solicitanti de azil ajunsi in Italia si in Grecia. ...citeste mai departe despre " Guvernul Spaniei este obligat de Curtea Suprema sa primeasca in continuare imigranti " pe Ziare.com