Lordul Mandelson, un politician laburist, a cerut organizarea unui nou plebiscit pe tema apartenentei tarii la UE , in contextul unui sondaj de opinie care arata ca jumatate dintre britanici doresc acest lucru, informeaza Sky News."Nu va fi organizat niciun alt referendum, in niciun context", a reactionat un purtator de cuvant al Downing Street.Sondaj: Peste trei sferturi dintre britanici sunt nemultumiti de negocierile pe tema Brexit, iar 50% vor un nou referendumPeste trei sferturi dintre britanici cred ca Guvernul de la Londra are o abordare eronata in negocierile pe tema Brexit, 74% sunt nemultumiti de activitatea premierului Theresa May, iar 50% dintre cetateni vor un nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la UE, arata un sondaj de opinie.Potrivit sondajului, efectuat de Institutul Sky Data la cererea postului Sky News, 78% dintre cetatenii britanici considera ca Guvernul Theresa May nu negociaza in mod corespunzator cu Uniunea Europeana.In plus, 74% dintre cetatenii britanici sunt nemultumiti de activitatea premierului Theresa May, ponderea celor multumiti fiind de 24%.Doua-treimi dintre alegatorii britanici (65%) cred ca Gvernul de la Londra va obtine un acord nesatisfacator cu Bruxellesul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Peste 40% dintre britanici (42%) se tem ca iesirea tarii din UE va efecte negative asupra lor.Conform sondajului, 50% dintre cetatenii britiaci sustin organizarea unui nou referendum prin care sa fie intrebati daca doresc ramanerea in UE sau daca accepta acordul negociat de Guvern pe tema Brexit. ...citeste mai departe despre " Guvernul UK nu vrea un nou referendum privind apartenenta la UE " pe Ziare.com