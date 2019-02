Guvernul ungar cere ca Frans Timmermans sa fie suspendat din functie pe perioada campaniei electorale

Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, i-a trimis o scrisoare lui Jean-Claude Juncker in care atrage atentia ca executivul Uniunii Europene a fost reprezentat la recenta dezbatere din plenul Parlamentului European privind statul de drept in Ungaria de catre Frans Timmermans, transmite MTI."Ne pare rau sa vedem, totusi, ca domnul Timmermans, un critic constant al Ungariei, nu a ezitat sa foloseasca interventia sa ca o ocazie pentru propria campanie electorala, facandu-se ecoul declaratiilor opozitiei de stanga ungare", a mentionat Gulyas in scrisoare.Potrivit oficialului ungar, comisarii europeni ar trebui sa-si exercite indatoririle "in deplina independenta, integritate, demnitate, cu loialitate si discretie", respectand Codul de conduita al Comisiei Europene."Credem ca aceste principii trebuie sa fie aplicate in orice circumstante, in special in timpul campaniilor electorale", mai arata Gergely Gulyas in scrisoarea adresata presedintelui CE, solicitand ca Frans Timmermans sa fie trecut in concediu fara plata pe intreaga perioada a campaniei pentru alegerile europarlamentare.Timmermans a fost criticat si de catre Polonia , care sustine ca acesta a incalcat Codul de conduita al Comisiei Europene prin faptul ca a folosit telefonul de serviciu pentru a posta pe Twitter mesaje despre campania sa.Potrivit site-ului de stiri www.politico.eu, mai multi ministri si diplomati polonezi si-au exprimat nemultumirea fata de tentativele lui Timmermans de a disciplina Varsovia pentru presupuse incalcari ale statului de drept. "In campania sa, Frans Timmermans are nevoie de aceasta procedura a articolului 7 ca instrument pentru a se afirma", a declarat un diplomat polonez.La 11 decembrie, Frans Timmermans a anuntat pe Twitter lansarea campaniei sale folosind fotografii realizate la Congresul Partidului Socialistilor Europeni (PES) de la Lisabona, desfasurat in weekendul precedent.A doua zi, reprezentantul Poloniei s-a plans de acest lucru in reuniunea Consiliului Afaceri Generale al UE La inceputul lunii decembrie, Partidul Socialistilor Europeni l- ...citeste mai departe despre " Guvernul ungar cere ca Frans Timmermans sa fie suspendat din functie pe perioada campaniei electorale " pe Ziare.com