Haaretz: Romania sfideaza UE si vrea sa-si mute ambasada la Ierusalim

Potrivit cotidianului Haaretz, presedintele Parlamentului roman a declarat in presa romana ca Bucurestiul intentioneaza sa-si mute ambasada, iar Ministerul israelian de Externe asteapta informatii de la Bucuresti. Jurnalistii fac referire la declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, privind mutarea ambasadei.Aceasta propunere in vederea mutarii ambasadei romane are loc in urma unei vizite a adjunctei ministrului de Externe Tzipi Hotovely (Likud) saptamana trecuta in capitala romana, unde s-a intalnit cu seful diplomatiei romane Teodor Melescanu Hotovely i-a transmis lui Teodor Melescanu ca "va exista o oportunitate istorica in urma mutarii Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim"."Este timpul sa alegeti sa va aflati de partea buna a istoriei si sa fiti una dintre tarile pioniere care-si muta ambasada in capitala noastra Ierusalim", i-a spus ea.Melescanu i-a raspuns ca va analiza chestiunea.Hotovely urmeaza sa viziteze Cehia , care ar urma sa fie urmatorul stat care-si va anunta intentia de a-si muta ambasada la Ierusalim. Romania si Cehia sunt state membre ale Uniunii Europene ( UE ), iar Bruxelles-ul se opune recunoasterii unilaterale a Ierusalimului drept capitala a Israelului si sustine recunoasterea orasului drept capitala a Israelului si Palestinei in frontierele din 1967, aminteste sursa citata.Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, joi, la o receptie a unor diplomati straini, cu ocazia Zilei Independentei Israelului, ca tara sa va ajuta primele zece tari care doresc sa-si mute ambasadele la Ierusalim."Puteti face doua lucruri pentru a ajuta Israelul sa sarbatoreasca aceasta minunanta Zi a Independentei. Primul este sa vorbiti impotriva Iranului, iar al doilea sa promovati pacea mutandu-va ambasadele aici", le-a spus el."Sunt fericit sa anunt ca cel putin o jumatate de duzina de tari vorbesc serios cu noi despre transferarea amabsadelor lor la Ierusalim", a adaugat el, fara sa dea nume. "Asa ca va rog, exista un principiu simplu, pe care-l stiti - primul castiga", a continuat seful Guvernului....citeste mai departe despre " Haaretz: Romania sfideaza UE si vrea sa-si mute ambasada la Ierusalim " pe Ziare.com