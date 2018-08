Hackeri din Rusia au atacat centre de cercetare conservatoare din SUA, anunta Microsoft. Kremlinul sustine ca nu intelege acuzatiile

Conform Microsoft, hackerii au creat site-uri false care par sa imite Institutul Hudson si Institutul Republican International, doua centre de cercetare de dreapta care sunt aliate impotriva lui Donald Trump . Alte trei site-uri au fost facute sa para ca si cum apartin Senatului, scrie The Guardian.Atacurile ar apartine gruparii Strontium, care este cunoscuta si ca Fancy Bear sau ATP28. Gruparea a fost acuzata in trecut de atacuri cibernetice asupra Comitetului National Democrat si asupra campaniei lui Hillary Clinton.Conform procurorului special Robert Mueller, Strontium colaboreaza cu serviciile secrete ruse, GRU.Brad Smith, presedintele Microsoft, a declarat: "Suntem ingrijorati pentru ca aceste lucruri reprezinta amenintari la securitatea mai multor grupari conectate cu ambele partide politice americane inaintea alegerilor din 2018".El a adaugat ca Microsoft a inchis 84 de site-uri false asociate cu Fancy Bear in ultimii doi ani, dupa ce au obtinut ordine judecatoresti pentru a transfera controlul domeniilor de internet ale paginilor respective. In ceea ce priveste cine se afla in spatele atacurilor, Smith a afirmat: "Nu avem nicio indoiala."Microsoft a informat ca site-urile false imita paginile de autentificare pentru servicii precum e-mail sau calendar. Un utilizator neatentat ar putea fi pacalit astfel sa isi introduca numele de utilizator si parola, oferind astfel acces la datele sale personale. Smith a precizat ca nu exista semne ca ar fi existat persoane pacalite care sa dea click pe site-urile false.Kremlinul a comunicat marti ca nu intelege pe ce se bazeaza astfel de acuzatii. "Nu intelegem despre ce hackeri vorbesc (...) Despre cine vorbesc exact? Nu intelegem care sunt dovezile pentru aceste concluzii. Lipsesc informatii", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov.Citeste si:SUA: 19 rusi sunt vizati de noi sanctiuni si acuzati ca s-au amestecat in alegerile prezidentialeSUA si UK au acuzat o grupare de hackeri sustinuta de Rusia de spionaj ciberneticCampanie despre implicarea Rusiei in alegerile din SUA, cu vocea lui Morgan Freeman: Trump sa ne spuna adevarul! (Video)Washington Post: Rusia si-a bagat coada in alegerile di ...citeste mai departe despre " Hackeri din Rusia au atacat centre de cercetare conservatoare din SUA, anunta Microsoft. Kremlinul sustine ca nu intelege acuzatiile " pe Ziare.com