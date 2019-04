Halloween-Brexit: UE trece la carma in procesul haotic de la Londra

Teatrul Brexit devine tot mai absurd.Tara membra care vrea sa iasa din UE, dar care este incapabila sa organizeze o retragere ordonata, va fi acum probabil obligata sa participe la alegerile europene din mai. Un scrutin pentru un for din care acest stat nu mai vrea, de fapt, sa faca parte.Nu e de mirare ca adeptii radicali ai Brexit au vazut in aceasta situatie sansa unui sabotaj dupa alegeri, de a arunca nisip in angrenajul si asa greoi al Uniunii Europene.UE incearca acum sa reduca absurditatea situatiei acordand britanicilor o prelungire flexibila a termenului pana la care pot parasi blocul comunitar. Daca deputatii britanici vor aproba acordul de Brexit negociat cu UE, atunci Regatul Unit va putea parasi Uniunea la inceputul lunii urmatoare, dar nu mai tarziu de 31 octombrie.Suna ca un contract de inchiriere a unei locuinte in Germania . Nimeni nu s-a mai intrebat de ce a mai fost oricum nevoie de stabilirea unei limite temporale.Se poate oricand prelungi mai departeIn timpul acestor luni complicate pe plan intern pana in octombrie, cu un Parlament total divizat si o premiera fara putere si sustinere, Marea Britanie trebuie sa se comporte frumos si la masa UE, nu are voie prin actiunile sale sa puna bete in roate Uniunii."Take back control!" Aceasta expresie magica a sunat parca altfel in campania dinaintea votului de Brexit.In noaptea lunga de summit la Bruxelles, UE a dictat premierului britanic conditiile si a decis daca Londra va parasi UE fara acord vineri sau va primi o prelungire de cateva luni. Nu este nicidecum sigur ca, la sfarsitul acestei noi perioade de gratie, va exista un tratat ratificat de ambele parti.Ne putem imagina prelungirea acestui teatru al absurdului. Se stie deja de acum ca o noua amanare este posibila si in octombrie, deoarece UE nu vrea sa fie facuta responsabila pentru un Brexit dur.Singura solutie curata si fara toate absurditatile inerente ar fi fost retragerea cererii de parasire a Uniunii de catre Marea Britanie. Tara ar fi avut apoi tot timpul din lume pentru a se lamuri ce doreste, de fapt, sa faca si in ce fel.Inclusiv varianta negocierii unui nou tratat de Brexit cu UE. Dar acest pas ar fi provocat indignarea adeptilor radicali ai Brexit. Theresa May ar fi fost nevoita se demisioneze dupa revocarea articolului 50, lucru pe care ea oricum l-a propus, pentru a ...citeste mai departe despre " Halloween-Brexit: UE trece la carma in procesul haotic de la Londra " pe Ziare.com