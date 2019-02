Azi e haos in Belgia: Grevele blocheaza tara, Wizz Air a anulat toate zborurile din Romania

Reteaua feroviara este afectata pentru 24 de ore, incepand de marti, de la ora 22:00, perturbari importante fiind anuntate inclusiv pentru transportul in comun din capitala Bruxelles si liniile preorasenesti.Transportul aerian se va desfasura la capacitate redusa; este posibil ca aeroportul Charleroi sa isi suspende activitatea, in timp ce graficul de zbor pe aeroportul Bruxelles-Zaventem va inregistra perturbari semnificative.Ca urmare, conexiunile aeriene intre Romania si Belgia vor fi afectate.De exemplu, compania Wizz Air a anuntat ca este nevoita sa isi anuleze toate zborurile spre si dinspre Bruxelles.Zborurile care vor fi reprogramate pe 14 februarie 2019 sunt: W6 3351 Cluj-Napoca - Charleroi, W6 3352 Charleroi -Cluj- Napoca; W6 3523 Timisoara -Charleroi, W6 3524 Charleroi-Timisoara; W6 3081A Bucuresti Otopeni - Charleroi, W6 3082A Charleroi -Bucuresti Otopeni.In egala masura, se vor inregistra in Belgia efecte ale grevei si asupra activitatii administratiei locale, serviciilor postale si a altor servicii publice.Informatii de actualitate privind conditiile de transport se pot obtine consultand paginile web ale operatorilor de transport public: STIB (www.stib-mivb.be), TEC (www.infotec.be), SNCB (www.belgianrail.be), De Lijn (https://www.delijn.be/nl/), precum si site-urile oficiale ale operatorilor aerieni si ale aeroporturilor Bruxelles-Zaventem (www.brusselsairport.be/en/passengers) si Charleroi (https://www.brussels-charleroi-airport.com/brussels-south-charleroi-airport/index.html)Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Bruxelles:+32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 345 0040 si +32 (0) 2 344 1658, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Bruxelles: +322344085 ...citeste mai departe despre " Azi e haos in Belgia: Grevele blocheaza tara, Wizz Air a anulat toate zborurile din Romania " pe Ziare.com