Haosul de la APIA a intrat la decont: Romania trebuie sa ramburseze 80 milioane euro, bani cheltuiti incorect din fondurile europene

E vorba de corectii financiare aplicate de Bruxelles din cauza ca APIA, aflata in subordinea Ministerului Agriculturii, nu si-a actualizat, ani la rand, softul cu declaratiile (ICAS) in baza carora se fac platile catre agricultori, iesind din standardele europene.Ministerului de Finante este acum obligat sa ramburseze Comisiei 80 de milioane euro.In iunie 2018, Comisia Europeana a exclus de la finantare o serie de cheltuieli efectuate in cadrul Fondului european de garantare agricola (FEGA) si a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), aplicand corectii de aproape 80 de milioane de euro.De altfel, in urma unui audit, Comisia Europeana a transmis APIA in data de 24 august 2017 o scrisoare oficiala in care solicita aplicarea regulilor privind disciplina financiara in concordanta cu prevederile regulamentelor europene si a cerut institutiei romane sa faca corectiile necesare in declaratiile de cheltuieli.De precizat: prin actiunea de contestare, Romania ar fi putut sa amane, eventual sa obtina diminuarea sumelor de plata, in niciun caz sa fie scutita de rambursarea banilor europeni cheltuiti fara respectarea procedurilor decise la Bruxelles.