Hillary Clinton nu va mai candida la presedintia Americii in 2020

"Nu ma voi prezenta, dar voi continua sa vorbesc si sa sustin ceea ce cred", a declarat fostul secretar de Stat american televiziunii newyorkeze News 12, preluata de France Presse.Fosta sefa a diplomatiei americane (secretar de Stat in perioada 2009-2013) a fost invinsa de actualul presedinte american, Donald Trump , in alegerile prezidentiale din 2016."Vreau sa ma asigur ca oamenii inteleg ca voi continua sa ma exprim", a insistat Clinton. "Nu plec nicaieri. Miza actuala pentru tara noastra, ceea ce se intampla acum, ma ingrijoreaza profund", a adaugat ea.Clinton s-a intalnit deja cu mai multe personalitati din Partidul Democrat care intentioneaza sa se lanseze in cursa de anul viitor catre Casa Alba. "Le-am spus fiecaruia sa nu considere nimic castigat, chiar daca avem o lista lunga de probleme reale si de promisiuni nerespectate ale acestei administratii, care merita subliniate", a precizat ea, referindu-se la guvernul presedintelui Trump.Potrivit CNN, Joe Biden, fost vicepresedinte in mandatele lui Barack Obama , este unul dintre candidati.Hillary Clinton nu a exclus categoric posibilitatea de a ocupa alte functii publice. La o intrebare despre acest subiect, ea a raspuns: "Nu cred, dar imi place sa traiesc la New York si sunt atat de recunoscatoare ca am avut sansa sa fiu senatoare timp de opt ani si sa colaborez cu oameni din intreg statul".