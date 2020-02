Ca parte a bugetului anual, a fost anuntat ca 1.280 de dolari americani vor fi oferiti fiecarui adult cu varsta de peste 18 ani, scrie BBC. Este vorba despre aproximativ 7 milioane de oameni.Economia teritoriului controlat de China a fost afectata de lunile de proteste violente, iar recent de impactul coronavirusului. Orasul a inregistrat 81 de cazuri de infectare si 2 decese."Economia din Hong Kong are de infruntat provocari enorme anul acesta", a spus miercuri Paul Chan, ministru de Finante. "Dupa o analiza atenta, am decis sa dam 10.000 HK$ rezidentilor permanenti cu varste de peste 18 ani, pentru a incuraja si stimula consumul local, pe de o parte, si pentru a reduce sarcina financiara pentru oameni, pe de alta parte", a punctat acesta.Autoritatile vor reduce si chiriile pentru locuintele publice si taxele pe salarii si proprietati.Deficitul bugetar este estimat ca va creste la 18 miliarde de dolari americani pana in 2021, un record pentru teritoriu.Saptamana trecuta, Hong Kong a anuntat crearea unui fond pentru sprijinirea afacerilor afectate de coroavirus - precum restaurante si operatori de turism.Citeste si:Autoritatile din Dolj cauta pasagerii din avionul cu care a calatorit italianul infectat cu coronavirusPrimarul din Focsani: Daca apare o singura persoana infectata cu coronavirus inchid orasul, iau cele mai drastice masuri! Metrorex ia masuri pentru prevenirea contaminarii cu coronavirus ...citeste mai departe despre " Hong Kong: Fiecare adult primeste 1.300 de dolari de la stat, reduceri de taxe si chirii " pe Ziare.com