Ideea unui nou referendum cu privire la Brexit isi croieste drum in Marea Britanie

Fostul ministru britanic al Educatiei Justine Greening a devenit luni unul dintre cei mai influenti sustinatori ai organizarii unui asemenea scrutin - cunoscut sub numele de "People's Vote" ("Vot popular") - si care, putin cate putin, are tot mai multi sustinatori, scrie AFP."Singurul mod de a iesi din impas este sa se retraga decizia finala cu privire la Brexit din mana politicienilor (...) si sa fie incredintata poporului", a declarat deputata conservatoare in Times.Aceasta luare de pozitie intervine dupa publicarea de catre Guvernul conservator a "Planului de la Chequers", o propunere vizand sa pastreze relatii comerciale stranse cu continentul dupa Brexit, prevazut pe 29 martie 2019.Acest proiect a condus la demisii in Guvern si la amenintari cu rebeliunea in randul deputatilor eurosceptici, ceea ce-i face pe unii diplomati sa se teama ca Londra sa nu mai fie niciodata in masura, pana la urma, sa incheie acordul cu privire la divort.Un fervent aparator al UE , fostul premier laburist Tony Blair a cerut in acest weekend un nou vot, afirmand ca Executivul nu va avea niciodata sustinerea necesara sa-si implementeze "Planul de la Chequers"."Suntm incoltiti. In orice lume rationala (...), poporul ar lua decizia", a subliniat el.Ideea unui nou referendum, dupa cel de la 23 iunie 2016, care a decis cu 52% din voturile exprimate iesirea din UE, este sustinuta, de asemenea, de fostul premier conservator John Major, de fostul vicepremier Nick Clegg (centru) sau de fostul ministru de Externe laburist David Miliband.Schimbare in opinia publicaDincolo de luari de pozitie, miscarea care sustine un al doilea referendum se organizeaza. La sfarsitul lui iunie, la Londra, zeci de mii de persoane au manifestat cu scopul de a cere un vot asupra conditiilor finale ale retragerii regatului din Uniune.In aprilie, noua organizatii pro-UE au lansat o campanie comuna in vederea unei promovari a unei noi consultari care ar propune, concret, fie sa se accepte orientarile lui Theresa May, fie sa se ramana in UE.Tony Blair si Justine Greening militeaza pentru prezenta unei a treia optiuni pe buletinul de vot - posibilitatea iesirii din UE fara acord cu Bruxellesul, o cale aparata de asemenea de anumiti "Brexiter"-i duri.Opozitia laburis ...citeste mai departe despre " Ideea unui nou referendum cu privire la Brexit isi croieste drum in Marea Britanie " pe Ziare.com