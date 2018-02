Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate in Camera Comunelor, in 2016, dupa ce alte 12 proiecte au fost depuse in acest sens. Acest proiect a fost depus in 2016 de liberalul Mauril Belanger, care a murit in acelasi an, scrie euronews.com.Astfel, versul "Adevarata dragoste de tara domneste in fiii tai" va fi inlocuit cu "Adevarata dragoste de tara domneste in noi toti".Proiectul trebuie sa primeasca acordul regal din partea guvernatorului general inainte de a deveni lege.Versiunea in limba engleza a melodiei "O, Canada ", care nu reprezinta o traducere exacta a versiunii franceze, a fost compusa in anul 1908 de Robert Stanley Weir si a suferit modificari de-a lungul anilor. A devenit imnul national al Canadei in anul 1980.Prim-ministrul Justin Trudeau, care a facut din egalitatea de gen o prioritate de top a administratiei sale, s-a numarat printre vocile care au apreciat decizia Senatului. "Un alt pas catre egalitatea de gen", a scris el.Totusi, unii utilizatori ai retelelor de socializare au fost nemultumiti de decizia Senatului si au promis sa intoneze in continuare varianta originala a imnului. "Este ridicol. Sunt ateu si tot cant versul care include cuvantul > ", a scris un utilizator.Proiectul a fost adoptat de Senat dupa ce activisti pentru egalitatea de gen, inclusiv scriitoarea Margaret Atwood si fostul prim-ministru Minister Kim Campbell, au cerut modificarea imnului. ...citeste mai departe despre " Imnul national al Canadei va fi modificat, pentru ca era considerat discriminatoriu " pe Ziare.com