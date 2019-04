Imparatul Akihito abdica marti, in cadrul unui ritual organizat in premiera in ultimii 200 de ani

Succesiunea imperiala va insemna totodata inceputul unei noi ere pentru aceasta tara, in care exista cea mai veche monarhie din lume, relateaza DPA.In Japonia va fi organizat un ritual traditional la Palatul Imperial din centrul orasului Tokio, pe 30 aprilie, in timpul caruia imparatul Akihito va renunta la tron, dupa o domnie de 30 de ani.In cadrul ceremoniei, imparatul nipon, in varsta de 85 de ani, va purta o tinuta traditionala si va semnala stramosilor decizia lui de abdicare.Aceasta va fi prima abdicare inregistrata in Japonia dupa ce imparatul Kokaku a renuntat la tron in 1817.Akihito a preluat tronul pe 8 ianuarie 1989, la varsta de 55 de ani, dupa moartea tatalui sau, imparatul Hirohito, in numele caruia Japonia a luptat si a pierdut Al Doilea Razboi Mondial.Aproximativ 300 de persoane, inclusiv premierul Shinzo Abe si cabinetul sau de ministri, vor participa la ceremonia de marti, in timpul careia premierul tarii isi va exprima gratitudinea fata de imparatul Akihito, a anuntat Guvernul de la Tokyo.In ziua urmatoare, pe 1 mai, va fi organizata o a doua ceremonie, in care printul mostenitor Naruhito, fiul cel mare al lui Akihito, va urca pe tron si va mosteni insemne imperiale traditionale, precum o sabie sacra si o bijuterie, considerate o dovada a succesiunii sale.Naruhito considera ca discutiile cu publicul larg au reprezentat "un stalp important" al rolului sau oficial si a precizat ca va continua sa aiba astfel de discutii si dupa ce va deveni imparat.Publicul nipon va avea ocazia de a-i vedea pe viitorul imparat, sotia lui - printesa Masako, in varsta de 55 de ani - si pe alti membri ai familiei imperiale pe data de 4 mai, cand ei vor aparea intr-un balcon al Palatului Imperial pentru a saluta multimea, a precizat Agentia Casei Imperiale.Imparatul Akihito si imparateasa Michiko, care dupa abdicare vor deveni imparat emerit respectiv imparateasa emerita, nu vor participa probabil la acel eveniment.Debutul unei noi erePentru Japonia, ascensiunea pe tron a imparatului Naruhito inseamna debutul unei noi ere. Cu o luna inainte de acest eveniment, Guvernul de la Tokio a anuntat ca viitoarea era imperiala se va numi "Reiwa".Presedintele american Donald Trump si sotia lui, Melania, vor calatori in Japonia luna viitoare si vor deveni primii oaspeti care vor ajunge in ...citeste mai departe despre " Imparatul Akihito abdica marti, in cadrul unui ritual organizat in premiera in ultimii 200 de ani " pe Ziare.com