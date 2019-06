Va functiona solutia lui Trump pentru Orientul Mijlociu? Cateva detalii din povestea mutarii ambasadei Romaniei la Ierusalim Interviu video cu ambasadorul Israelului

Aceasta este, probabil, intrebarea care se pune cel mai des, atunci cand vine vorba despre conflictul israelo-palestinian, in privinta caruia SUA si Uniunea Europeana au pozitionari diferite. A intrat si Romania in tablou, cu o decizie pe jumatate luata, pe jumatate neluata, de a-si reloca ambasada de la Tel-Aviv la Ierusalim.Dar atitudinea fata de conflictul israelo-palestinian nu e singura tema in privinta careia SUA au o abordare, iar statele europene alta. Mai e chestiunea Iranului si a ambitiilor nucleare ale acestuia, o tema stringenta pentru procesul de pace si de stabilitate nu numai din Golful Persic, ci si chiar din Europa Sunt teme aflate pe masa unui interviu Ziare com cu E.S. David Saranga, ambasadorul Israelului la Bucuresti, care nu a dat inapoi in fata niciunei intrebari.Domnule ambasador, as vrea sa incepem acest interviu cu o tema la zi, si anume situatia tensionata din Golful Persic, unde Iranul transmite mesaje de provocare catre Statele Unite, iar acestea din urma au fost cat pe ce sa atace Iranul, o actiune contramandata in ultimul moment, se pare, de presedintele Trump. Mai poate fi conflictul frontal evitat?Permiteti-mi sa pun aceasta tema a Iranului intr-un context mai amplu. Din pacate, Iranul incearca sa destabilizeze Orientul Mijlociu si acesta este scopul principal al Iranului, fie ca foloseste teroarea, fie ca foloseste razboiul prin proxies, ca metoda de destabilizare. Vedem asta in implicarea Iranului in Siria.Oriunde gasim conflict, oriunde gasim teroare, oriunde gasim o problema in regiune, Iranul este implicat, pentru ca miza lui majora este sa destabilizeze regiunea.Ceea ce vedem astazi nu e ceva nou pentru Israel . Stim de regimul ayatollahilor, care lansa amenintari contra Israelului. Stim cu siguranta ca Iranul a fost implicat in atacuri teroriste contra Israelului si luandu-si evreii drept tinte, in America de Sud. Stim de activitatea Iranului aici, in Europa. De aceea, problema iraniana trebuie abordata intr-un context mai larg.Statele Unite au denuntat unilateral si s-au retras din acordul cu Iranul, incheiat in 2015. Totusi, ...citeste mai departe despre " Va functiona solutia lui Trump pentru Orientul Mijlociu? Cateva detalii din povestea mutarii ambasadei Romaniei la Ierusalim Interviu video cu ambasadorul Israelului " pe Ziare.com