Impertinenta: Sa faci misto de institutiile europene pe banii UE

Intr-un nou aviz, intocmit in urma vizitei de documentare din ianuarie 2018 a expertilor Comisiei la Chisinau, se mentioneaza ca sistemul electoral din Moldova a fost modificat contrar recomandarilor internationale.Expertii mentioneaza ca nu au fost inlaturate lacunele formulate in iunie 2017 - atunci cand reprezentantii Comisiei de la Venetia si Oficiului OSCE pentru institutii democratice si drepturile omului (ODIHR) au invocat lipsa de consens privind trecerea la sistemul electoral mixt si existenta riscului ca unii candidati sa poata fi influentati de oameni de afaceri si grupuri de interese.De noul aviz al Comisiei de la Venetia a depins inclusiv ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro, promis Chisinaului de Comisia Europeana, avizul Comisiei de la Venetia fiind solicitat de Parlamentul European.Sefa Serviciului de Actiune Externa, Federica Mogherini, dar si mai multi parlamentari europeni au mentionat anterior ca asistenta financiara pentru Moldova va fi deblocata doar atunci cand recomandarile Comisiei de la Venetia vor fi indeplinite.Iar luni, eurodeputatul lituanian Petras Austrevicius a mentionat intr-un interviu pentru Europa Libera ca fara indeplinirea acestei conditii politice (lasarea in vigoare a sistemului electoral proportional - alegerea deputatilor pe liste de partid - n.red.), UE nu va mai trimite bani Guvernului de la Chisinau."De acum incolo asistenta macrofinanciara nu va mai fi acordata neconditionat, ci doar dupa indeplinirea conditiilor comunicate acum un an. Este vorba de implementarea conditiilor politice comunicate atunci: aplicarea recomandarilor Comisiei de la Venetia cu privire la Codul electoral, schimbari in mass media si lupta impotriva coruptiei. In acest moment, aspectele ce tin de legea electorala sunt in prim plan", a mentionat Austrevicius.Mesajul subtil de la TV pentru moldoveni: Noi conditiile le-am indeplinit. UE e de vina!La TV totul arata, insa, roz. Holdingurile mediatice controlate de PDM si PSRM (partide ce au impus sistemul electoral mixt), care detin impreuna peste 80% din piata, "vorbesc" la unison despre faptul ca Chisinaul a indeplinit conditiile impuse de UE si ca, cel tarziu in luna aprilie, Guvernul urmeaza sa primeasca prima transa din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro din partea UE.Asa spune ...citeste mai departe despre " Impertinenta: Sa faci misto de institutiile europene pe banii UE " pe Ziare.com