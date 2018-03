In ce conditii ar putea avea loc Unirea si ce poate sa faca acum Romania pentru R. Moldova - Interviu cu Maia Sandu

In momentul de fata, acest mesaj al puterii politice de la Bucuresti nu ajunge insa la Chisinau, dar ajung in schimb granturi care finanteaza institutii media controlate de Plahotniuc, spune presedintele PAS, partid pro-european condus de Maia Sandu, intr-un interviu acordat Ziare.com.O cautionare a puterii de azi de la Chisinau aduce multa deziluzie in Republica Moldova, care se confrunta cu un exod din ce in ce mai dramatic de populatie.In contextul celebrarii celor 100 de ani de la 27 martie 1918, ziua unirii dintre Romania si Basarabia de atunci, am vorbit cu Maia Sandu despre cat de reala e tema unirii pe agenda si care sunt riscurile confiscarii ei.Exista un vehicul politic pentru unionistii de la Chisinau? Cum se explica cresterea sentimentului unionist si mai ales ce are de facut Romania pentru Republica Moldova sunt cateva dintre temele dialogului cu Maia Sandu.Maia Sandu, sunteti la Bucuresti, unde ati participat la o sedinta a Academiei Romane, dedicata unui secol de la unirea Romaniei cu Basarabia acelor vremuri. Este si o sedinta solemna si in Parlamentul Romaniei. Veti merge?Nu am fost invitata.V-ati fi asteptat, totusi, sa fiti invitata?Nu stiu ce sa zic, eu reprezint un partid important, dar din Opozitie si inteleg ca autoritatile din Romania au preferat sa invite doar reprezentanti ai Guvernului, ai partidelor care sunt astazi la putere la Chisinau.Ati spus si in discursul de la Academie, dar as vrea sa insist aici, ca nu se cade ca autoritatile de la Bucuresti sa cautioneze Guvernul de la Chisinau, a carui vocatie pro-europeana este indoielnica. Imi amintesc ca la Congresul PSD, partidul la putere in Bucuresti, a fost prezent presedintele de onoare al partidului domnului Plahotniuc.E firesc sa se intample asa, pentru ca si Partidul Social-Democrat, si Partidul Democrat fac parte din aceeasi familie europeana. Partidul pe care il reprezint eu, Partidul Actiune si Solidaritate, face parte din Partidul Popular European si relatiile noastre se construiesc cu ...citeste mai departe despre " In ce conditii ar putea avea loc Unirea si ce poate sa faca acum Romania pentru R. Moldova - Interviu cu Maia Sandu " pe Ziare.com