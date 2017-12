In ciuda noilor sanctiuni, Coreea de Nord pregateste lansarea unui satelit

Noi sanctiuni au fost adoptate saptamana trecuta de Consiliul de securitate al ONU pentru a constrange Phenianul sa renunte la programele sale nucleare si balistice interzise, dar si la lansarile de satelit."Am aflat recent prin diverse canale ca Phenianul a terminat un nou satelit numit Kwangmyongsong-5", a declarat o sursa guvernamentala cotidianului Joongang Ilbo."Proiectul lor este de a pune pe orbita un satelit echipat cu camere de luat vederi si instrumente de telecomunicatii", a adaugat sursa.Acest satelit ar putea fi lansat de pe un lansator mobil si nu din locul obisnuit de la Sohae.Articolul a aparut a doua zi dupa publicarea unui text in Rodong Sinmun, organul oficial al Partidului aflat la putere in Coreea de Nord, care reafirma dreptul Phenianului de a lansa sateliti.Cotidianul scrie ca lansarile nord-coreene de sateliti sunt "absolut" conforme cu Carta Natiunilor Unite si cu dreptul international cu privire la programele spatiale.Ziarul invoca cu titlu de exemplu recenta lansare a unui satelit algerian.Pe 3 decembrie, Rodong Sinmun a aparat "caracterul pacific" al programului spatial nord-corean si a subliniat pe 10 decembrie ca fiecare tara are dreptul de a dezvolta un program spatial.In octombrie, ambasadorul Coreei de Nord pe langa ONU, Kim In-Ryong, a aratat ca tara sa urmeaza un plan pe patru ani (2016-2020) cu privire la dezvoltarea de "sateliti care sa contribuie la dezvoltarea economica si ameliorarea conditiilor de viata ale populatiei".El a adaugat ca tara sa "a intrat in faza de dezvoltare practica a satelitilor" odata cu lansarea pe orbita, potrivit Phenianului, in februarie 2016, a lui Kwangmyongsong-4.Dupa ani de insuccese, Coreea de Nord a reusit in decembrie 2012 sa plaseze un satelit pe orbita.Ziarul rus Rossiyskaia Gazeta cita in urma cu cateva saptamani un expert militar rus, Vladimir Khrustalev, care afirma ca se astepta ca Phenianul sa lanseze doi sateliti, unul de comunicatii si altul de observare a Pamantului.Citeste si:Noi sanctiuni ONU la adresa Coreei de Nord. Ce se intampla cu cetatenii care lucreaza in strainatateCoreea de Nord: SUA au o strategie criminala de securitate, care reflecta natura de gangster a lui TrumpCoreea de Nord: Noile sanctiuni decise de ONU repr ...citeste mai departe despre " In ciuda noilor sanctiuni, Coreea de Nord pregateste lansarea unui satelit " pe Ziare.com