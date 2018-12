In ciuda protestelor, presedintele Ungariei a promulgat controversata "Lege a sclaviei"

Janos Ader, aliat politic al premierului national-conservator, a dat asigurari intr-un comunicat ca noile prevederi, care cresc la 400 numarul orelor suplimentare ce pot fi lucrate de un angajat pe an si extind la trei ani termenul de plata al acestora, "nu diminueaza" drepturile oamenilor muncii, transmit AFP si MTI.Presedintele ungar a precizat ca a evaluat amendamentul adoptat de parlament la 12 decembrie si a ajuns la concluzia ca acesta este compatibil cu Constitutia si comparabil cu prevederile in vigoare in alte tari europene, numarul orelor suplimentare permise in state ca Marea Britanie, Danemarca Irlanda sau Republica Ceha fiind egal sau mai mare.Seful statului a mai mentionat ca pentru orice crestere a orelor suplimentare va fi necesar acordul prealabil scris al angajatului, iar angajatorul nu trebuie sa-i sanctioneze pe cei care nu doresc sa stea peste program.Dupa adoptarea de catre legislativ a modificarilor la legea muncii, devenita pentru critici "legea sclaviei", mii de oameni au iesit in strada aproape zilnic in semn de protest la Budapesta, dar si in alte localitati, iar un alt protest era prevazut pentru vineri in capitala ungara.Totusi, noteaza AFP, pana acum la cea mai ampla dintre aceste manifestatii au luat parte circa 15.000 de persoane, duminica, la Budapesta, departe de cele 40.000 care au iesit in strada in aprilie 2017 pentru a denunta masurile prevazute impotriva organizatiilor neguvernamentale si a Universitatii centrale-europene (CEU).Citeste si:Viktor Orban si limitele dictaturii. Legea sclaviei, un bulgare care se poate transforma in avalansaProtest cu mii de oameni la Budapesta, din cauza "Legii sclaviei": Jandarmii au dat cu gaze lacrimogene (Video)Proteste la Budapesta fata de "legea sclaviei": Oblig-o pe maica-ta sa faca ore suplimentare!Protestele continua la Budapesta fata de Legea sclaviei. Ciocniri violente intre manifestanti si politisti (Video) ...citeste mai departe despre " In ciuda protestelor, presedintele Ungariei a promulgat controversata "Lege a sclaviei" " pe Ziare.com