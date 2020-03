In Italia se inchide orice activitate de productie care nu este esentiala. Primul ministru: Traversam cea mai grava criza de la al Doilea Razboi Mondial

Guvernul a decis sa ''inchida orice activitate de productie pe teritoriul Italiei care nu va fi strict necesara, cruciala si indispensabila pentru a ne garanta bunurile si serviciile esentiale'', a spus el intr-un discurs oficial pentru a anunta acest ''pas suplimentar'' in masurile restrictive luate in incercarea de a opri pandemia cauzata de coronavirus.Premierul a adaugat ca farmaciile, supermarketurile si magazinele alimentare, serviciile postale, financiare si de asigurare, transporturile vor continua sa functioneze. "Incetinim motorul productiv al tarii, dar nu il oprim", a spus el despre o "decizie nu tocmai usoara".''Nu putem ascunde realitatea care este in fiecare zi in fata ochilor nostri. Este cea mai grava criza pe care o traverseaza tara de la cel De-al Doilea Razboi Mondial'', a mentionat premierul italian.''Masurile adoptate necesita timp pentru a intra in vigoare. Trebuie sa respectam toate aceste reguli cu rabdare si incredere'', a subliniat Giuseppe Conte. Italia a raportat sambata 793 de noi decese in ultimele 24 de ore, un nou record, numarul total al persoanelor care si-au pierdut viata in aceasta tara ca urmare a pandemiei de coronavirus ajungand la 4.825 in decurs de o luna, potrivit bilantului comunicat de protectia civila, informeaza AFP.Italia, unde primul deces cauzat de coronavirus a fost inregistrat in urma cu o luna, este cea mai afectata tara din lume de pandemie.Autoritatile italiene au recenzat 6.557 de noi cazuri pozitive, un alt record ingrijorator, in contextul in care unitatile medicale sunt coplesite.Regiunea Lombardia (in nord) a inregistrat cea mai mare parte a deceselor (546) si jumatate dintre cazurile noi.Autoritatile din Lombardia i-au solicitat premierului Giuseppe Conte sa instituie ''masuri mai coercitive'' pentru a impune ''noi restrictii'', mai severe decat interdictia vizand adunarile publice si limitarile stricte ale deplasarilor, in vigoare de la 10 martie."A venit momentul sa ne oprim, dar sa o facem cu adevarat", a scris primarul orasului Bergamo, Giorgio Gori, si presedintele provinciei, Gianfranco Gafforelli, intr-o scrisoare adresata premierului Italiei."Situatia in toata regiunea Lombardia capata de acum un aer de tragedie, lu ...citeste mai departe despre " In Italia se inchide orice activitate de productie care nu este esentiala. Primul ministru: Traversam cea mai grava criza de la al Doilea Razboi Mondial " pe Ziare.com