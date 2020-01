In lupta cu virusul ucigas, chinezii construiesc un spital dedicat. Au termen sa il termine in 10 zile!

De la izbucnirea epidemiei de gripa, autoritatile din Wuhan, capitala provinciei Hubei, au luat masuri drastice. Orasul a fost izolat si ramane in carantina.S-au oprit orice transport spre exterior, dar si transportul in comun din interiorul uriasului oras.In plus, potrivit BBC, s-au blocat drumuri, astfel incat cetatenii sa nu fie tentati sa incalce interdictiile si sa intre in oras sau sa iasa.Nu in ultimul rand, a inceput o ampla campanie de dezifectie in oras, dupa cum se poate vedea in imaginile postate pe retelele de socializare.#wuhan just cleaning the streets of the virus pic.twitter.com/1rwv8Mnddo- kyle (@jackshowmokyle) January 24, 2020Chiar daca toate acestea erau necesare, ele nu-i ajuta prea mult pe medicii din Wuhan sa lupte cu boala, in conditiile in care tot mai multi pacienti sunt adusi la camere de garda, cu simptome de gripa.Presa internationala relateaza ca multi suspecti de gripa sunt tinuti in parcari, din cauza ca nu mai este loc in spitale.In aceste conditii, Wuhan a inceput sa isi construiasca un nou spital. Lucrarile continua non-stop si sunt de amploare. Potrivit BBC, 35 de excavatoare si 10 buldozere lucreaza acum pe santier.Iar autoritatile au transmis - prin intermediul cotidianului de stat Changjiang Daily - ca spera sa termine spitalul cu 1000 de paturi pana pe 3 februarie. Adica in numai 10 zile.Masurile sunt exceptionale. Dar exceptionala este si situatia din Asia , in conditiile in care, pe zi ce trece, se raporteaza noi si noi cazuri de gripa cauzata de coronavirus. Deja numarul imbolnavirilor a trecut de 830, iar 26 de oameni au murit din cauza bolii.Sunt suspiciuni ca virusul a ajuns si in Europa , in Scotia si Marea Britanie, dar si in Canada Citeste si:Trei orase cu o populatie cat Romania sunt inchise de virusul ucigas. Imagini dramatice: Oamenii s-au batut pentru mancare, magazinele sunt pustii, Armata pazeste garileCarnea de sarpe, posibila sursa a noului virus mortal din ChinaOrasul din China unde a aparut noul virus ucigas a fost inchis. Mai multi artisti romani tocmai s-au intors din ChinaMasuri impotriva virusului din China: "Experienta, slava Domnului, din pacate Romania are. Nu reinventam roata"G.K. ...citeste mai departe despre " In lupta cu virusul ucigas, chinezii construiesc un spital dedicat. Au termen sa il termine in 10 zile! " pe Ziare.com