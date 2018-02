In Moldova a intrat in vigoare Legea anti-propaganda. Emisiunile rusesti trebuie eliminate din grila

Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial acum o luna si de atunci posturile radio si TV au avut timp sa isi modifice programele la noua lege, informeaza Radio Chisinau.Potrivit legii, spre retransmisie nu vor fi admise programele radio si TV cu continut informativ, informativ-analitic, militar si politic ce nu sunt produse in tarile membre ale UE , SUA, Canada si statele participante la Conventia Europeana cu privire la televiziunea transfrontaliera.copul acestor modificari este combaterea propagandei si manipularii rusesti pe teritoriul Republicii Moldova.Amintim ca Parlamentul de la Chisinau a votat aceasta lege pe 7 decembrie 2017.Ulterior, presedintele Igor Dodon a fost suspendat temporar din functie pentru ca a refuzat sa promulge aceasta lege. Astfel, ea a fost promulgata de presedintele Parlamentului, Andrian Candu.Citeste si Parlamentul de la Chisinau condamna amestecul Rusiei in R. Moldova. Dodon reactioneaza vehement