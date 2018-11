In plin scandal cu Rusia, Ucraina primeste prima transa de 500 de milioane de euro ca ajutor de la Uniunea Europeana

Odata cu aceasta plata, totalul asistentei macrofinanciare acordate Ucrainei de catre UE incepand cu anul 2014 va ajunge la 3,3 miliarde de euro, cea mai mare asistenta de acest tip acordata vreunei tari din afara UE.Valdis Dombrovskis, vicepresedinte al Comisiei, responsabil pentru moneda euro si dialogul social, precum si pentru stabilitatea financiara, serviciile financiare si uniunea pietelor de capital, a declarat: "Uniunea Europeana si-a manifestat constant sprijinul politic si financiar pentru Ucraina. Decizia de vineri a Comisiei Europene cu privire la efectuarea platii are loc intr-un moment crucial, atunci cand Ucraina si cetatenii sai se confrunta cu o noua agresiune din partea Rusiei si trebuie sa vada solidaritate din partea partenerilor internationali. Un astfel de comportament agresiv nu este acceptabil in Europa de astazi".La randul sau, Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama, a afirmat: "Ucraina a indeplinit angajamentele de politica convenite cu UE pentru eliberarea primei transe din cadrul programului de asistenta macrofinanciara. Acesta este un semnal important si incurajator ca Ucraina continua sa faca progrese importante pe calea reformelor, in ciuda actualului mediu de securitate si a viitorului ciclu electoral".Citeste mai multe despre:Conflict Rusia -Ucraina: Merkel respinge cererea lui Porosenko de nave NATO si il critica pe PutinDonald Trump si-a anulat intalnirea cu Vladimir Putin , din cauza situatiei marinarilor ucraineniConflictul dintre Kiev si Moscova escaladeaza: Ucraina interzice intrarea in tara a barbatilor rusiIn cadrul noului program AMF aprobat de Parlamentul European si de Consiliu in iulie 2018, pana la un miliard de euro sunt disponibili pentru Ucraina. Programul ajuta Ucraina sa isi acopere nevoile de finantare si sprijina punerea in aplicare a unei ample agende de reforme structurale. Fondurile AMF sunt disponibile sub forma de credite cu dobanda redusa pe termen lung, conditionate de punerea in aplicare a masurilor de politica specifice convenite in Memorandumul de intelegere.Ucraina a indeplinit angajamentele de politica convenite cu UE pentru eliberarea primei transe din cadrul programului. Acestea au inclus masuri importan ...citeste mai departe despre " In plin scandal cu Rusia, Ucraina primeste prima transa de 500 de milioane de euro ca ajutor de la Uniunea Europeana " pe Ziare.com