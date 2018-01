"Statele Unite au acordat in mod prostesc Pakistanului ajutoare in valoare de peste 33 de miliarde de dolari in ultimii 15 ani si ei nu ne-au oferit decat minciuni si inselatorii, considerandu-i prosti pe liderii nostri. Ei ofera refugiu teroristilor pe care ii urmarim in Afganistan. Acest lucru nu va continua!", a scris Trump.The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018Pakistanul a reactionat vehement la aceasta postare afirmand ca poate justifica utilizarea fondurilor primite si ca Trump era suparat din cauza "infrangerii SUA in Afganistan".Ministrul Apararii de la Islamabad a scris si el pe Twitter ca Statele Unite nu au oferit Pakistanului decat "insulte si neincredere".Ambasadorul SUA in Pakistan, David Hale, a fost convocat la Ministerul de Externe de la Islamabad pentru a-i fi prezentat un protest cu privire la postarea lui Trump.Administratia de la Washington in calcul retragerea a peste 250 de milioane de dolari ajutor, bani al caror transfer catre regimul de la Islamabad a fost amanat din luna august. Masura a fost luata in calcul ca urmare a perceptiei potrivit careia Pakistanul a esuat in ceea ce priveste luarea de masuri energice impotriva gruparilor teroriste, scrie New York Times.Citeste si:Trump ataca din nou regimul de la Teheran: Marele popor iranian este reprimat de multi ani. Este timpul pentru o schimbare ...citeste mai departe despre " In prima sa postare pe Twitter din acest an, Trump acuza Pakistanul ca ascunde teroristi " pe Ziare.com