In replica la miscarile Rusiei din Crimeea, SUA au trimis bombardiere cu capacitati nucleare in Europa

Acestea au fost trimise pentru exercitii de "integrare si pregatire aviatica" alaturi de aliatii regionali si partenerii NATO , insa miscarea este vazuta ca un "mesaj puternic" catre Rusia , care sarbatoreste in aceste zile 5 ani de la anexarea Crimeii.Luni, 4 bombardiere B-52 au efectuat zboruri in mai multe locatii din Europa, inclusiv in Marea Norvegiei, Marea Baltica/ Estonia si Marea Mediterana/ Grecia , potrivit Fortelor Aeriene americane.Bombardiere B-52 de la baza aeriana Andersen din Guam si RAF Fairford (Gloucestershire, Anglia ) au efectuat, de asemenea, zboruri de "familiarizare in teritoriile din Indo-Pacific si Europa", conform CNN."Zborurile din Indo-Pacific si Europa au demonstrat angajamentul SUA fata de aliati si parteneri prin angajarea la nivel mondial a fortelor militare", au transmis Fortele Aeriene ale SUA intr-un comunicat de presa.Amintim ca aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Fortelor Aeriene Romane au desfasurat, in septembrie 2018, activitati de antrenament in comun in spatiul aerian al tarii noastre cu un bombardier strategic american de tip B-52.Tensiunile dintre SUA si Rusia s-au amplificat constant in ultimele luni, dupa confiscarea de catre Rusia a navelor ucrainene si capturarea marinarilor, dupa o confruntare in stramtoarea Kerci, in noiembrie.Actiunile Rusiei si retinerea marinarilor ucraineni l-au determinat pe presedintele Donald Trump sa anuleze o intrevedere planificata cu presedintele rus Vladimir Putin , in timpul summit-ului G20 din Argentina, anul trecut.Moscova a continuat sa isi intensifice propria prezenta militara in regiune, determinand SUA sa faca acelasi lucru.Marti, Rusia a decis sa desfasoare in Crimeea bombardiere strategice Tupolev Tu-22M3, capabile sa transporte rachete nucleare, ca raspuns la instalarea de catre Statele Unite a bazei lor antiracheta in Romania Iata aici detalii - Rusia aduce bombardiere strategice in Crimeea, ca raspuns la sistemul antiracheta de la Deveselu