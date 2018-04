Inaltii oficiali de la Moscova isi declara averile, in unele cazuri fabuloase. Cat a castigat Putin in 2017

Presedintele Vladimir Putin a castigat anul trecut 18,7 milioane de ruble (242.000 de euro la cursul actual), aproape cu 10 milioane de ruble mai mult decat in 2016, in principal din cauza unui venit lunar dublat. Printre proprietatile declarate de el figureaza un apartament de 77 m2 si un garaj de 18 m2, in timp ce un teren de 1.500 m2, mentionat in 2016, a disparut din declaratia sa de avere.Premierul sau, Dmitri Medvedev, a castigat atat in 2017, cat si in 2016 suma de 8,56 milioane de ruble (aproape 113.000 euro). Niste venituri modeste se poate spune, in conditiile in care opozantul rus Aleksei Navalnai, intr-un film vizualizat de peste 20 milioane de ori pe Youtube, l-a acuzat pe premier ca se afla in fruntea unui imperiu imobiliar.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a castigat la randul sau 14,3 milioane de ruble in 2017 (peste 188.000 euro), dar el a avut norocul sa se casatoreasca cu o fosta stea a patinajului artistic (Tatiana Navka), medaliata olimpic in 2006, care suplimenteaza veniturile familiei.Si sotiile castiga bineTatiana Navka este una dintre cele mai bogate sotii de la Kremlin, cu venituri de 200 de milioane de ruble (2,6 milioane euro), in crestere cu pana la 66% fata de 2016. Ea conduce doua firme specializate in evenimente legate de patinaj, care au obtinut in 2017 contracte in valoare de 6,4 milioane de ruble (84.288 euro) de la institutia de stat pentru evenimente culturale Roskontert, potrivit bazei de date Spark a agentiei de presa Interfax.Numele sau a figurat in scandalul de evaziune fiscala 'Panama Papers' in aprilie 2016.Marina Medinskaia, sotia ministrului culturii Vladimir Medinski, a castigat peste 36 milioane de ruble (474.000 euro), mai mult cu noua milioane de ruble decat sotul sau. Potrivit Spark, ea s-ar afla la conducerea mai multor firme din domeniile imobiliar, publicitar si dispune si de saloane de infrumusetare.Olga Suvalova, sotia vicepremierului rus Igor Suvalov, a raportat un venit de 89 milioane de ruble (1.1 milioane euro), cu doar doua milioane mai putin decat sotul ei. Ea figureaza pe o lista cu personalitati si conducatori actionari ai unor societati cu ...citeste mai departe despre " Inaltii oficiali de la Moscova isi declara averile, in unele cazuri fabuloase. Cat a castigat Putin in 2017 " pe Ziare.com