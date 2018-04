Abdul Rahim Farra, ambasadorul palestinian de la UE, a relatat pentru postul Voice of Palestine ca Mogherini a facut aceste declaratii in cursul unei intrevederi la Bruxelles cu reprezentantii Organizatiei pentru Cooperarea Islamica, la care a participat si Riyad Malki, ministrul palestinian de Externe.Mogherini ar fi declarat ca, desi UE nu are drept de veto in aceasta chestiune asupra vreunui stat membru, totusi, nicio tara din Blocul comunitar nu va actiona impotriva consensului european pe aceasta tema, informeaza agentia palestiniana de stiri WAFA.Oficialul palestinian a mai afirmat ca Mogherini a subliniat ca discutiile despre unele state membre UE care ar dori sa-si mute ambasadele la Ierusalim nu sunt nimic mai multe decat vorbe. Romania si Cehia au semnalat recent ca ar putea urma exemplul Statelor Unite in privinta mutarii ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.Iata ce a iscat in Romania discutia despre mutarea ambasadei noastre in Israel Iohannis ii cere demisia Vioricai Dancila: Nu face fata functiei de premier. Transforma Guvernul intr-o vulnerabilitateVizita in Israel si relocarea ambasadei romane: Dragnea, un partener problematic si pentru israelieniVizita Vioricai Dancila in Israel - conflict constitutional? Potrivit CCR, presedintele decide politica externa, Guvernul doar executaIohannis: Dancila nu vorbeste in numele Romaniei in Israel. Cine stie ce intelegeri secrete face domnul Dragnea cu evreiDragnea se razboieste cu Iohannis: Presedintele nu are atributii exclusive de politica externa. Are slugi in Parlament, putea afla de vizita in IsraelDancila da vina pe Iohannis ca nu avem ambasador in Israel, presedintele nu stie nimic despre propunere ...citeste mai departe despre " Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe asigura ca niciun stat membru nu-si va muta ambasada la Ierusalim: Sunt doar vorbe! " pe Ziare.com