Inca 12.000 de calatorii gratuite prin Europa pentru tineri. Cum pot beneficia romanii

"In aceasta vara, circa 15.000 de tineri in varsta de 18 ani au putut calatori in UE. Ei au avut o experienta personala cu privire la ceea ce inseamna sa fii european. Ei au avut sansa de a descoperi diversitatea si bogatia culturala a Europei, precum si de a intalni oameni din intreaga Uniune. Am auzit atatea povesti fantastice de la cei care au participat si sunt incantat ca putem oferi aceasta experienta mai multor tineri anul viitor!", a declarat comisarul european Tibor Navracsics, responsabil pentru educatie, cultura, tineret si sport.Pentru inscriere, tinerii trebuie sa aiba varsta de 18 ani la data de 31 decembrie 2018. Cei interesati trebuie sa se inscrie online, incepand cu 29 noiembrie, pe pagina Portalului european pentru tineret; un comitet va evalua aplicatiile si va face selectarea; cei inscrisi vor afla rezultatele in ianuarie 2019. Ei trebuie sa fie pregatiti de calatorie intre 15 aprilie - 31 octombrie 2019 pentru o perioada de maximum 30 zile.Tinerii vor putea calatori in mod individual sau intr-un grup de maximum cinci persoane. Pe durata calatoriei, principalul mijloc de transport va fi trenul, insa exista posibilitatea de a lua si alte mijloace de transport.Locurile le sunt alocate statelor membre in baza unor cote fixe. Astfel, la prima runda au fost inregistrate 3.175 de solicitari din Romania, fiind selectati 576 de tineri. Pentru runda a doua, 456 de bilete dintre cele 12.000 le vor fi alocate romanilor.Pe baza interesului covarsitor al tinerilor pentru acest program, Comisia Europeana a propus alocarea a 700 milioane de euro in bugetul UE post-2020, prin intermediul programului Erasmus. Daca Parlamentul European si Consiliul vor ajunge la un acord, inca 1,5 milioane de tineri in varsta de 18 ani vor putea calatori gratuit in Europa, in perioada 2021-2027.Initiativa DiscoverEU a debutat in iunie 2018, cu un buget initial de 12 milioane euro pentru anul in curs. Peste 15.000 de tineri au avut ocazia sa calatoreasca gratuit prin Uniune in cadrul primei editii.