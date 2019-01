Inca o demisie din Administratia Trump: Secretarul de Stat pentru Afaceri europene pleaca din functie pana la jumatatea lunii februarie

Departamentul de Stat a anuntat ca Wess Mitchell va ramane in functie pana la jumatatea lunii februarie."Wess Mitchell a avut o activitate extraordinara. Am apreciat expertiza si inteligenta sa cat timp a condus echipa pentru afaceri europene a actualei Administratii", a declarat secretarul de Stat american, Mike Pompeo.Robert Palladino, un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, a declarat ca Wess Mitchell a fost un "lider valoros si eficient", un "prieten bun al aliatilor si partenerilor din Europa ".Wess Mitchell a declarat pentru cotidianul The Washington Post ca demisioneaza din ratiuni familiale, nu din cauza disensiunilor legate de politicile Administratiei Donald Trump "Demisia intervine intr-o perioada de tensiuni intre Washington si capitalele europene pe fondul disensiunilor referitoare la comert, bugete pentru aparare si retragerii Statelor Unite din Acordul nuclear iranian.Decizia demisiei a fost anuntata la doar o luna dupa ce Mike Pompeo a rostit un discurs la Bruxelles, centrul Uniunii Europene, in care a exprimat dubii privind valoarea unor institutii multilaterale precum UE si a unor organizatii internationale agreate de Europa, inclusiv FMI si Banca Mondiala", comenteaza agentia Associated Press.In iunie 2018, Wess Mitchel a fost prezent la Bucuresti (foto).Citeste mai multe si despre vizita lui Wess Mitchell in Romania Bogdan Aurescu, vizita de lucru in America - cu cine s-a intalnitMesagerul lui Mike Pompeo, la Bucuresti: Vom fi foarte atenti la orice tentativa de a pune in pericol realizarile de pana acumTrimisul Departamentului de Stat al SUA la Bucuresti: Ati facut progrese in lupta anticoruptie. Nu vreau sa faceti un pas inapoi!Wess Mitchell: China si Rusia vor sa intre in Est, China vrea sa submineze si Rusia vrea sa incalceEmisarul Departamentului de Stat venit la Bucuresti: Iohannis e apreciat la Casa Alba. SUA urmaresc cu atentie evolutiile din Romania ...citeste mai departe despre " Inca o demisie din Administratia Trump: Secretarul de Stat pentru Afaceri europene pleaca din functie pana la jumatatea lunii februarie " pe Ziare.com