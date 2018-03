Inca o demisie importanta la Casa Alba: Trump ramane fara principalul consilier economic, care nu e de acord cu noile taxe vamale

Este cea mai recenta din seria unor demisii importante din echipa presedintelui american.Fost membru al conducerii Goldman Sachs , Cohn nu si-a motivat decizia. Intr-o declaratie transmisa de Casa Alba, el a precizat doar ca "a fost o onoare sa-mi servesc tara si sa adopt politici in vederea cresterii economice in favoarea poporului american". El a mentionat in mod special "istorica reforma fiscala"."Ii sunt recunoscator presedintelui ca mi-a oferit aceasta oportunitate si le doresc lui si Administratiei mult succes in viitor", a mai afirmat Cohn.La randul sau, Trump a spus ca "Gary a fost principalul meu consilier economic si a facut o treaba excelenta in implementarea agendei noastre, contribuind la realizarea unor reduceri si reforme fiscale istorice si la descatusarea economiei americane. Este un talent rar si ii multumesc pentru devotamentul in slujba poporului american".Potrivit CNN, Cohn si Trump nu au cazut de acord pe cresterea taxelor vamale pentru importurile de otel si aluminiu."Vom lua curand o decizie privind numirea unui nou consilier principal pentru Afaceri Economice. Multi sunt interesati de job, vom face o alegere inteleapta", a scris presedintele Donald Trump pe Twitter Will be making a decision soon on the appointment of new Chief Economic Advisor. Many people wanting the job - will choose wisely!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2018Potrivit CNBC, principalii candidati la functia lasata libera de Cohn sunt Peter Navarro, seful Consiliului prezidential pentru Comert National, si Larry Kudlow, un comentator conservator.Citeste siDonald Trump este abandonat de al patrulea director de comunicare. Hope Hicks si-a dat demisiaMoody's: Planul lui Trump de a impune taxe pe importurile de otel si aluminiu va afecta 6,5 milione de angajati americaniTaxele vamale simetrice cu care se ameninta reciproc Trump si UE ar putea fi ilegaleB.B. ...citeste mai departe despre " Inca o demisie importanta la Casa Alba: Trump ramane fara principalul consilier economic, care nu e de acord cu noile taxe vamale " pe Ziare.com