Ea a spus ca nu poate "sta deoparte" in timp ce "conservatorii loiali moderati sunt dati afara" din partid.Inca de la inceputul saptamanii, prim-ministrul britanic i-a amenintat pe conservatori cu excluderea daca nu ii sustin planurile privind Brexitul si voteaza impotriva unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara acord.Astfel, un numar de 21 de conservatori au devenit, marti, parlamentari independenti.Rudd a descris expulzarea celor 21 drept "un atac asupra decentei si democratiei". In 2016, ea a fost pentru ramanerea Marii Britanii in UE Amber Rudd a mai fost ministru de Interne in Guvernul condus de Theresa May.Joi, fratele lui Boris Johnson si-a anuntat demisia din functiile de secretar de stat si din Parlament. "In ultimele saptamani am fost impartit intre loialitatea familiala si interesul national - este o tensiune puternica si a venit timpul ca altii sa isi asume rolurile mele ca parlamentar si ministru", a scris Jo Johnson pe Twitter El era in favoarea unui al doilea referendum privind Brexitul, pe cand fratele sau vrea o iesire din Uniunea Europeana, cu sau fara acord, pe 31 octombrie. ...citeste mai departe despre " Inca o pierdere pentru Boris Johnson: Ministrul Muncii a demisionat din Guvern si din Partidul Conservator " pe Ziare.com