Inca un apropiat al lui Trump colaboreaza cu Mueller si scapa de inchisoare

Mueller a declarat, marti, in fata unui tribunal federal, ca Michael Flynn a oferit "o asistenta substantiala" investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile americane din 2016, scrie CNN.Flynn a participat la 19 interviuri cu Robert Mueller si alti oficiali ai Departamentului de Justitie, iar cooperarea sa a oferit procurorilor o baza in investigatia privind Rusia si este posibil sa fi incurajat pe altii sa coopereze, se arata in declaratiile procurorului special.Noile detalii explica felul in care Flynn a ajutat echipa lui Mueller sa puna presiune pe presedintele Trump, cel care a numit ancheta in repetate randuri "o vanatoare de vrajitoare".Flynn a inceput sa coopereze cu echipa de investigatie "la scurt timp dupa" ce echipa lui Mueller l-a abordat, au informat procurorii, iar acea cooperare a ajutat investigatorii sa inteleaga mai bine ce s-a intamplat in timpul campaniei.Flynn a pledat vinovat privind declaratiile false in fata investigatorilor federali pe 1 decembrie 2017, devenind astfel primul consilier al lui Trump care accepta oficial sa coopereze cu echipa lui Mueller."Cooperarea sa timpurie a fost valoroasa pentru ca a fost printre primele persoane care au avut acces direct la evenimentele din investigatie", se arata in memoriu."In plus, decizia inculpatului de a pleda vinovat si de a coopera a influentat probabil deciziile altor martori de a coopereze", a scris Mueller.Echipa de procurori a lui Mueller a informat, marti, ca "membri importanti" ai echipei de tranzitie a lui Trump au repetat minciuni care le-au fost spuse de Flynn privind contactele sale cu ambasadorul rus la sfarsitul lui 2016."Mai multi membri importanti ai echipei de tranzitie a lui Trump au repetat public informatii false pe care le-au primit de la Flynn privind comunicarile sale si ambasadorul rus despre sanctiunile impuse Rusiei de SUA", se arata in memoriu.Dupa acest paragraf urmeaza trei randuri si jumatate de text cenzurate. Echipa lui Mueller a informat judecatorul ca a luat aceasta masura pentru ca memoriul de sase pagini contine "informatii sensibile privind investigatia aflata in desfasurare".Flynn se afla in centrul unei anchete care are ca scop sa afle daca echipa de campanie a lui Trump a colaborat cu Rusia in timpul alegeril