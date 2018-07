Inca un ministru britanic demisioneaza din echipa premierului Theresa May

Bebb, care este si deputat, a votat impotriva unui amendament la proiectul de lege propus de Guvern in domeniul taxelor vamale dupa iesirea din Uniunea Europeana, anunta BBC.Modificarea aprobata luni de Parlament, cu o majoritate la limita (305 voturi pentru si 302 impotriva), prevede ca Regatul Unit nu va mai percepe taxe pentru UE , dupa Brexit, decat daca se va ajunge la o intelegere privind reciprocitatea.Ministrii juniori nu fac parte din cabinetul britanic, din care au demisionat deja ministrul pentru Brexit, David Davis (pe 8 iulie), si cel de Externe, Boris Johnson (pe 9 iulie).Ministrul Brexit-ului si secretarul de stat insarcinat cu acesta au demisionatBoris Johnson a demisionat din functia de ministru de Externe al Marii Britanii, suparat ca premierul vrea un Brexit prea softBBC reaminteste ca in urma cu o saptamana Bebb apreciase demisia lui Johnson ca "un act egoist".Citeste si Marea Britanie dezvaluie planul de iesire din UE. Se vor reintroduce vizele! Nota de plata: 44 de miliarde de euro ...citeste mai departe despre " Inca un ministru britanic demisioneaza din echipa premierului Theresa May " pe Ziare.com