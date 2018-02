Inca un pas spre Marea Coalitie de la Berlin. Partidul lui Merkel voteaza acordul de guvernare

Acesta este unul dintre ultimele obstacole in calea rezolvarii impasului politic din Germania care dureaza deja de cinci luni. Saptamana viitoare, social-democratii vor anunta rezultatele referendumului privind acordul de coalitie cu partidul lui Merkel.Conferinta crestin-democratilor are loc dupa ce cancelarul german a anuntat care vor fi membrii noului cabinet. Se va vota, de asemenea, si pentru numirea aliatei lui Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, secretar general al partidului.Kramp-Karrenbauer este vazuta de multi drept succesoarea lui Merkel. Fiind poreclita "mini-Merkel", premierul landului Saarland, in varsta de 55 de ani, are viziuni similare cu cele ale cancelarului, dar nu in totalitate.Dupa ce a fost cancelar timp de 12 ani si lider al CDU timp de 18 ani, autoritatea lui Merkel este in scadere in partid, iar nominalizarile pentrul noul Cabinet vin ca un raspuns la nevoia de oameni noi.Pentru a inchide gura criticilor, Merkel il va include in noul Executiv si pe cel mai dur critic al sau, Jen Spahn, in varsta de 37 de ani.La inceputul acestei luni, Uniunea Crestin-Democrata si Partidul Social Democrat au incheiat un nou acord de guvernare, negociatorii convenind asupra impartirii ministerelor cheie, una dintre ultimele obstacole din calea formarii unui Guvern.Atunci, Angela Merkel declara ca intelegerea ofera bazele "unui guvern bun si stabil", in timp ce Martin Schulz le-a multumit crestin-democratilor ca au acceptat compromisuri dificile. El a mai precizat, intr-un mesaj postat pe retelele de socializare, ca germanii au de castigat in urma acestui acord. Conform intelegerii, SPD ar urma sa conduca sase ministere, inclusiv pe cel al Finantelor si pe cel de Externe.Citeste si:Acord de guvernare in Germania: Merkel vede baze bune si stabileMerkel s-a inteles cu socialistii, dar face concesii majore pentru un nou mandatGermania in stand-by: Acordul de azi nu e o garantie nici pentru Merkel, nici pentru SchulzMartin Schulz renunta la pozitia de ministru de Externe de dragul formarii noului guvern cu Merkel ...citeste mai departe despre " Inca un pas spre Marea Coalitie de la Berlin. Partidul lui Merkel voteaza acordul de guvernare " pe Ziare.com