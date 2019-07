Aproximativ 20 de locuinte, un hotel, doua spatii de campare si o plaja au fost inchise duminica in Sardinia, conform agentiei italiene de presa ANSA.Conform unui anunt al televiziunii publice RAI, incendiul cuprinsese duminica 800 de hectare de teren.Cotidianul regional La Nuova Sardegna a publicat informatii despre incendiu sub titlul "Infern in Sardinia". Conform acestei publicatii, sambata se inregistrau nu mai putin de 41 de focare pe insula.Ministrul regional al mediului, Gianni Lampis, a pus incendiul pe seama unei maini criminale, intr-un mesaj postat pe Fecebook."Sunteti niste criminali si niste lasi nelegiuiti. Trebuie sa fiti adusi in fata justitiei. Mainile voastre criminale trebuie sa plateasca din greu pentru distrugerile si pericolele pe care le-ati provocat", a scris el in mesajul postat pe Facebook ...citeste mai departe despre " Incendiu de vegetatie in Sardinia. Oamenii au fost evacuati de pe insula " pe Ziare.com