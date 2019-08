Focul declansat sambata in comuna Artenara, situata in interiorul acestei insule vulcanice, s-a agravat in noaptea de sambata spre duminica ca urmare a schimbarii directiei vantului, a explicat presedintele regiunii insulelor Canare, Angel Victor Torres."Nu putem afirma ca focul este controlat sau stabilizat pentru ca bate vantul in acea zona", a declarat Torres in cadrul unei conferinte de presa, precizand ca vantul sufla cu aproximativ 70 km/ora.In functie de evolutia situatiei, alte persoane ar putea fi evacuate in urmatoarele ore, a adaugat oficialul spaniol.Aproximativ 600 de persoane, inclusiv membrii unitatii militare de urgenta, au fost mobilizate de autoritati.Relieful muntos din interiorul insulei, din care o parte a fost declarata in iulie ca apartinand patrimoniului mondial al Unesco, le complica sarcina echipelor care lupta cu flacarile.Zece avioane si elicoptere cu apa au fost mobilizate si au utilizat pana acum intre 250.000 si 300.000 de litri de apa, a precizat presedintele regiunii.Garda civila l-a arestat sambata pe presupusul autor al incendiului, care l-ar fi declansat folosind un aparat de sudura, conform autoritatilor locale. Spania , a doua destinatie turistica la nivel mondial, este atinsa in fiecare an de numeroase incendii de padure din cauza climei sale aride.Vezi si Nou avertisment de la MAE pentru romanii care se duc in Grecia ...citeste mai departe despre " Incendiu in Insula Gran Canaria: O mie de persoane au fost evacuate " pe Ziare.com