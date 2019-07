Incendiu la bordul unui submarin nuclear de cercetare apartinand armatei ruse: 14 morti

Presedintele Vladimir Putin , foarte criticat in 2000 din cauza felului in care a gestionat catastrofa submarinului Kursk, nu a reactionat pana marti seara, relateaza AFP.Armata a oferit doar putine detalii despre accident, care a avut loc luni, intr-un misterios submersibil destinat, potrivit versiunii oficiale, studierii mediului marin si fundului oceanelor.Potrivit ministerului rus al Apararii, citat de agentii ruse, cele 14 persoane moarte, mebri de echipaj de submarin din cadrul armatei ruse, au fost intoxicate in urma incendiului. Incendiul a fost controlat, iar submarinul s-a intors in portul in care isi are baza, ceea ce sugereaza ca exista supravietuitori.Incendiul a izbucnit in cursul unei operatiuni vizand culegerea de date de pe fundul marin, potrivit armatei ruse, care precizeaza ca submersibilul isi are baza in orasul inchis Severomorsk, in regiunea Murmansk, in Arctica.O ancheta este in curs, a armatei ruse, in vederea stabilirii cauzelor incendiului, potrivit aceleiasi surse, care nu precizeaza cati marini se aflau la bord la momentul accidentului.Potrivit unor surse citate de ziarele ruse RBK si Novaia gazeta, submersibilul respectiv este submarinul nuclear AS-12, supranumit "Losarik", dupa numele personajului desenului animat sovietic, din cauza fomei obitnuite a armaturii sale.Sunt cunoscute putine lucruri despre AS-12, insa nu ar fi inarmat si ar putea atinge o adancime de 6.000 de metri cu 25 de membri ai echipajului, potrivit Novaia Gazeta.NUMEROASE ACCIDENTEAcest accident aminteste tragedia submarinului cu propulsie nucleara Kursk, perla coroanei flotei ruse, care s-a scufundat in timpul unor manevre in Marea Batents, cu 118 oameni la bord, la 12 august 2000, la inceputul primului mandat al lui Putin.Una dintre torpile a explodat, antrenand distrugerea intregului stoc de munitie si trimitand bastimentul la 110 metri adancime. Douazeci si trei de membri ai echipajului au supravietuit timp de mai multe zile exploziei, insa au murit din cauza ca nu au fost salvati la timp.Disparitia submarinului Kursk ramane pana in prezent cea mai grava catastrofa din istoria Marinei ruse si o umbra pe bilantul liderului de la Kremlin, criticat dur ...citeste mai departe despre " Incendiu la bordul unui submarin nuclear de cercetare apartinand armatei ruse: 14 morti " pe Ziare.com