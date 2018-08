Incendiu violent de padure in Germania. Satele din apropierea Berlinului sunt in pericol (Foto&Video)

Un miros puternic de fum a fost simtit vineri in capitala Germaniei, in special in cartierele sudice, informeaza AFP.Focul, izbucnit intr-o padure din apropiere de Potsdam, in regiunea Brandenburg, s-a extins in timpul noptii, afectand in prezent o suprafata de 400 de hectare, fata de 300 de hectare joi seara.Circa 600 de persoane din trei sate au fost evacuate pe perioada noptii, dupa ce flacarile s-au apropiat la o suta de metri de casele lor."Scopul nostru este protejarea evacuatilor din calea flacarilor", a declarat un oficial din partea autoritatilor locale, Christian Stein."Nu am reusit sa tinem sub control focul pana acum, dar nici o cladire nu a fost afectata", a declarat el pentru DPA.Elicoptere si vehicule blindate echipate cu furtunuri de apa au fost necesare in aceasta regiune, care a inregistrat deja multe incendii forestiere in ultimele saptamani - marcate de seceta persistenta.Activitatea pompierilor a fost ingreunata de riscurile de explozie a numeroase munitii din Al Doilea Razboi Mondial, prezente in solul regiunii, a declarat coordonatorul echipelor de salvare, Michael Knape, la postul de radio RBB.El a descris situatia drept "dramatica", adaugand ca au avut loc deja loc cateva explozii mici.Incendiul a izbucnit in mai multe locuri, din motive inca necunoscute."I've never seen an evacuation like this before."Hundreds of people were evacuated from their homes as a large forest fire southwest of #Berlin continued to spread. Fighting the blaze has proved difficult. #Waldbrand #Brandenburg pic.twitter.com/RmKzi8dDd2- DW Politics (@dw_politics) August 24, 2018300 Hektar is on fire in Germany near Berlin. 50 km away from Berlin and 3 Towns had to leave their homes, because its to dangerous.The Fire is moving fast. #fire #news #berlin #germany #photooftheday #nature #naturephotography #horrible #dangerous #firefighter pic.twitter.com/fLez7c9t2D- Mdveon (@Mdveon) August 23, 2018Huge #wildfire spreads southwest of #Berlin https://t.co/r5usoogpbK pic.twitter.com/EtWF7ru8q3- Fire Engineering (@fireengineering) August 24, 2018 ...citeste mai departe despre " Incendiu violent de padure in Germania. Satele din apropierea Berlinului sunt in pericol (Foto&Video) " pe Ziare.com