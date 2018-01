Incep discutiile - maraton pentru formarea unui nou guvern in Germania. Angela Merkel se declara optimista

"Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar daca sunt constienta de imensa munca ce ne asteapta", a declarat cancelarul la Berlin, la deschiderea unei sesiuni maraton de negocieri de cinci zile intre familia sa politica conservatoare si social-democratii SPD."Cred ca putem ajunge la acest lucru", a adaugat ea, subliniind ca are drept scop "crearea conditiilor pentru a forma un guvern stabil" in tara.Alegerile parlamentare din septembrie, marcate de un progres al extremei-drepte si un regres al partidelor traditionale, nu au permis formarea unei majoritati evidente in camera deputatilor.Cancelarul si tabara sa crestin-democrata au incercat mai intai sa formeze un guvern de coalitie cu liberalii si ecologistii, dar fara succes.Acum nu ii mai ramane Angelei Merkel ca formula de coalitie majoritara decat o alianta cu SPD, cu care a guvernat deja in guvernul precedent (2013-2017), care gestioneaza in prezent afacerile curente ale tarii."Trebuie sa cadem de acord", a declarat duminica la sosire Horst Seehofer, presedintele formatiunii conservatoare bavareze CSU, aliata CDU a dnei Merkel.Subiectele de disputa cu social-democratii sunt insa numeroase, in special in ceea ce priveste politica migratorie, Europa sau investitiile publice.Mai mult, SPD este foarte divizat in privinta continuarii guvernarii cu crestin-democratii. Dupa o infrangere serioasa in alegerile legislative, baza este majoritar favorabila sa ramana in opozitie si ar putea deraia in cele din urma un eventual acord al liderilor partidelor.Sesiunea de negocieri care se deschide duminica este de asteptat sa dureze cinci zile. Partile vor decide apoi daca estimeaza sau nu ca au convergente suficiente pentru a negocia o coalitie.Dar militantii SPD vor avea ultimul cuvant de spus la un congres pe 21 ianuarie.In caz de esec, ar ramane doar optiunea unui guvern conservator minoritar, pe care Angela Merkel nu il doreste, sau desfasurarea unor noi alegeri. ...citeste mai departe despre " Incep discutiile - maraton pentru formarea unui nou guvern in Germania. Angela Merkel se declara optimista " pe Ziare.com