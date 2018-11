Tratamentele pot fi prescrise doar pentru un anumit numar de boli in cazul carora alte medicamente nu au functionat. Medicii de familie nu pot prescrie tratamente cu marijuana medicinala, doar specialistii, arata BBC.Organizatiile profesionale ale medicilor transmit ca marijuana trebuie prescrisa doar atunci cand exista dovezi clare asupra beneficiilor asupra bolii si cand alte optiuni de tratament au fost epuizate.Autoritatile au decis de curand sa schimbe legislatia si dupa mediatizarea a doua cazuri de copii cu o forma severa de epilepsie, carora le-a fost refuzat accesul la ulei de canabis. Astfel, acum, Alfie Dingley si Billy Caldwell pot beneficia de tratamentul de care au nevoie.Printre cei care pot urma acest tratament se numara copiii cu forme rare de epilepsie, adulti cu varsaturi sau greata cauzate de chimioterapie sau adulti cu rigiditate musculara cauzata de scleroza multipla.Daca un pacient nu este in contact cu un medic specialist, va fi pus in legatura de catre medicul de familie, daca acesta considera ca este necesar.Citeste si Marijuana medicinala e legala in Romania . De ce nu avem pe piata niciun medicament pe baza de canabis ...citeste mai departe despre " Incepand de astazi marijuana medicinala este legala in Marea Britanie " pe Ziare.com