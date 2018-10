Increderea romanilor in UE a scazut cu 10% din primavara, dar ramanem, totusi, proeuropeni - Avem datele din cel mai recent Eurobarometru

Chiar si asa, in cazul unui referendum, romanii ar alege, covarsitor, statutul de tara-membra a Uniunii Europene.Ca in orice cercetare care masoara perceptii, insa, contextul social in care aceasta a fost derulata este, in egala masura, un context interpretativ. Sa nu uitam ca ultimele sase luni - din aprilie pana in octombrie - au stat sub semnul unor modificari masive operate de puterea politica de la Bucuresti la Legile Justitiei, perioada in care romanii si-au orientat asteptarile pentru solutii cu predilectie catre institutiile europene.Una dintre cheile de interpretare a scaderii increderii romanilor in apartenenta la UE este data chiar de un alt raspuns din aceeasi cercetare - 63% dintre romani si-ar dori ca o institutie cheie a Uniunii, si anume Parlamentul European, sa aiba un rol mai puternic. Putem deduce, asadar, ca romanii au asteptari mai mari de la institutia europeana, tocmai intr-o perioada in care Romania a fost terenul unor crize politice si sociale tot mai adanci.Un alt element de context este dat si de emigrarea consistenta a romanilor, cu predilectie catre statele europene - numai in Germania , arata datele, romanii constituie cel mai numeros val migrator.10 august, mentionat in Eurobarometrul Parlamentului EuropeanEurobarometrul Parlamentului European aminteste, de altfel, protestele masive de la Bucuresti si mai ales manifestatia din 10 august, cand "zeci de mii de romani care traiesc si muncesc in Europa au manifestat in centrul Buucrestiului fata de coruptie si masurile guvernului.In vreme ce manifestatii similare au avut loc in orasele mari din tara, numai in Capitala Politia a utilizat forta".Sa vedem datele Eurobarometrului.Brexit-ul a crescut aprecierea europenilor fata de apartenenta la UEIn contextul Brexit-ului, la nivel european exista un grad de apreciere fata de apartenenta la Uniunea Europeana de 62%, in septembrie, comparativ cu 60% in aprilie 2018, acesta fiind la un nivel record din 1983 incoace. Indicatorul care masoara ponderea celor care cred ca tara lor a beneficiat de pe urma apartenen ...citeste mai departe despre " Increderea romanilor in UE a scazut cu 10% din primavara, dar ramanem, totusi, proeuropeni - Avem datele din cel mai recent Eurobarometru " pe Ziare.com