Increderea rusilor in Vladimir Putin a scazut sub 40%, din cauza reformei pensiilor

Doar 39% dintre rusii intervievati in septembrie au spus ca au incredere in Vladimir Putin - o scadere de noua puncte procentuale fata de iunie, potrivit unui sondaj realizat de centrul independent Levada.Acesta este cel mai slab rezultat inregistrat de Vladimir Putin din februarie 2014, cand cota sa de incredere a atins 36%. Insa ea sarit la 51% dupa anexarea Crimeei, in martie 2014.Saptamana trecuta, presedintele rus a promulgat o reforma care prevede cresterea cu cinci ani a varstei pensionarii. Aceasta masura a provocat o nemultumire vie in Rusia , a scos mii de persoane la proteste in strada si a provocat infrangeri electorale neasteptate partidului aflat la putere in septembrie, in cursul unor alegeri regionale.Noua lege creste varsta pensionarii la 65 de ani, de la 60 in prezent, in cazul barbatilor, si la 60 de ani, de la 55 in prezent in cazul femeilor.Aceste praguri de pensionare au fost stabilite in 1932, in epoca sovietica, si nu au fost atinse de-atunci.In fata unei fronde neobisnuite, Putin a propus, intr-un rar discurs televizat catre natiune, in august, o relaxare a reformei, ceea ce deputatii nu au intarziat sa faca, amendand proiectul.Potrivit anchetei Institutului levada, cota increderii in ministrul Apararii Serghei Soigu si in cel al Afacerilor externe Serghei Lavrov au inregistrat de asemenea scaderi, de la 19 la 15 puncte procentuale si, respectiv, de la 14 la zece puncte procentuale.