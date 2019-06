Initiativa inedita, sustinuta de diplomati, universitari, politicieni si antreprenori: Romania europeana trebuie aparata acum Interviu

Diplomati, universitari, tineri politicieni si antreprenori au decis, in premiera, sa isi uneasca eforturile pentru a proteja Romania impotriva demersurilor populiste si antidemocratice care ar putea sa o indeparteze de familia sa europeana, asa cum s-a intamplat, de exemplu, cu Marea Britanie.Asociatia va monitoriza cu atentie guvernarile, va adopta pozitii publice in favoarea respectarii valorilor fundamentale ale Uniunii Europene si, mai ales, va dezvolta proiecte de educare a publicului in spirit european, in special a tinerilor."Adversarii democratiilor liberale si valorilor europene sunt din ce in ce mai inversunati, mai puternici si mai agresivi, atat in Romania, cat si in alte tari ale Uniunii Europene, contestand fundamentele Proiectului European postbelic si periclitand perspectivele continuarii acestui proces. O cultura democratica solida este, in opinia noastra, cea mai buna protectie fata de valul iliberal si tentatiile autoritariste care pun la incercare intreaga Uniune Europeana si, in mod special, Europa Centrala", se arata in Declaratia Fondatoare a Asociatiei Initiativa pentru Cultura Democratica Europeana (ICDE).Presedinte al ICDE este conf.dr. Valentin Naumescu, diplomat de cariera, fost secretar de stat in MAE si cadru didactic la Universitatea Babes Bolyai, iar printre membrii fondatori regasim profesori universitari, diplomati, politicieni, antreprenori, experti anticoruptie sau oameni de afaceri din Cluj, Iasi, Timisoara sau Bucuresti. In echipa ii regasim pe judecatorul Cristi Danilet, dar si pe europarlamentarii Siegfried Muresan si Ramona Strugariu, precum si pe fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna."Nimic nu este ireversibil"La conferinta de presa in cadrul careia a fost lansat public acest proiect inedit au fost prezentate pe scurt obiectivele urmarite si pasii ganditi pentru indeplinirea lor.Judecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM, a reamintit ca una dintre cele 6 valori esentiale care stau la baza fondarii UE este respectarea statului de drept si a subliniat ca Justitia, atacata de politicieni in ultimii ani, este unul dintre instrumentele prin care au ...citeste mai departe despre " Initiativa inedita, sustinuta de diplomati, universitari, politicieni si antreprenori: Romania europeana trebuie aparata acum Interviu " pe Ziare.com